WADA: venelased ignoreerivad meid! Venemaa: WADA hoiab meid pantvangis!

«Pakkusime Pyeongchangis juhtivatele Vene ametnikele võimalust koos käia Moskva laboratooriumis, aga tundub, et meie jutt kõlas kurtidele kõrvadele,» rääkis Reedie antidopingulaborist, kus hoiustatakse praegugi sadade sportlaste proove, aga mille tegevus on WADA koodeksile mittevastavaks tunnistatud. «Oleme ühtlasi saatnud Venemaa Uurimiskomiteele neli kirja, et oma abi pakkuda, aga ei ole saanud tagasi ühtegi vastust.»

WADA presidendi sõnul kaotavad idanaabri ametivõimude tahtmatusest enim nende enda sportlased, kelle iga spordiareenil võetud võit on seetõttu kaheldava väärtusega. «Maailm ei usu, et mingi põhjapanev muutus on toimunud. Vaja on tegusid. On aeg selle olukorra muutmiseks. Vastasel juhul kannatab sport ja iga Venemaa võit satub kahtluse alla.»

Venemaa Antidopinguagentuuri RUSADA liikmelisus WADAS peatati 2015. aastal, kuid nüüdseks venelased täitnud suure osa rahvusvahelisi nõudmisi. Viimased kaks WADA eeldust liikmelisuse taastamiseks pole aga 15 kuu jooksul grammigi arenenud. Kui Moskva laborisse puutub võib veel millalgi klaaritud saada, siis ilmselt raudkindlalt saab väita, et viimast ei täida venelased kunagi – WADA nõuab neilt McLareni raporti tulemuste tunnistamist ehk sisuliselt peaks Venemaa nentima, et neil oli riiklikult toetatud dopinguprogramm.