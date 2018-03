Liverpooli võtmemängija vihjas klubist lahkumisele

«Loomulikult, Bundesliga huvitab mind, miks mitte? Ehkki pean ausalt ütlema, et viimastel aastatel on tase langenud,» kommenteeris Can potentsiaalselt üleminekut Saksamaa kõrgliigasse. «Premier League’il on jõudu kulutada mängijate peale rohkem raha kui Bundesligal. See on mängijatele väga-väga oluline.»