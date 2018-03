Kristjan Palusalu mälestusvõistlused toovad mattidele maadluse tipud üle maailma

Viimati nõukogude ajal Eestis võistlemas käinud Venemaa rahvuskoondis on aprilli alguses Tallinnasse tulemas kreeka-rooma maadluse esinduskoondisega. «See on väga märkimisväärne, et Venemaa koondis on üle pikkade aastate taas otsustanud Eestisse võistlema tulla,» lausus Eesti maadlusliidu asepresident ja Kristjan Palusalu mälestusvõistluste peakorraldaja Tanel Samuel ootusärevalt.

«Eestis Venemaa koondist võistlemas näha on ikka väga kõva sõna! Lisaks näeb maadlemas aga ka meie tippe,» annab Samuel aimu, et tänavu on Palusalu mälestusvõistluste tase väga kõrge. Eestlastest on tänavu üles astumas näiteks Heiki Nabi, Eerik Aps, Helary Mägisalu, Hans Uku Leitham jt. Lisaks on Tallinnasse mõõtu võtma tulemas näiteks ka Saksamaa, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Argentiina, LAVi ning Poola koondislased.

Samueli sõnul ei ole Kristjan Palusalu mälestusvõistlused varasemalt nii suures mahus ja nii kõrgetasemeliselt veel toimunud ning Kalevi Spordihallis saab 7. aprillil näha täielikku tippklassi.