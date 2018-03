Äsja särama löönud täht saatis Serena Williamsi Miamis reketeid pakkima

«Olin väljakule tulles väga närvis. Ma ei tea, kas teate, aga Serena on mu lemmikmängija. Nii et temaga kohtumine oli omamoodi unistus. Olen väga õnnelik, et sain võimaluse tema vastu mängida, ning veel rõõmsam, et võitsin,» sõnas tavapäraselt napisõnaline Osaka.