Teravad sõnad Briti parlamendis: Putin teeb MMist Hitleri olümpiamängud

«Mõte sellest, et Putin ulatab MMi võidukarika esikoha saanud meeskonna kaptenile; mõte sellest, et Putin kasutab seda kui PR-sündmust, varjutamaks tema juhtimisel ellu viidava jõhkra ja korruptiivse režiimi tegusid, tekitab minus õudu,» lausus Austin. «Kardan, et see on tõsi, täiesti tõsi,» kommenteeris Johnson Austini väljaütlemisi kuuldavalt ning lisas seejärel omapoolse arvamuse.

«Kirjeldasite seda, mis MMi ajal Moskvas toimuma hakkab – jah, ma arvan, et võrdlused 1936. aastaga on kindlasti kohased,» ütles Johnson. «Mõte sellest, kuidas Putin nimetatud spordisündmust enda hüvanguks kasutab, on minugi meelest iiveldamapanev.»

Boris Johnson ründab Venemaad valusate sõnadega. FOTO: HO/AFP/Scanpix

Adolf Hitler tõusis Saksamaa liidriks 1933. aastal ning kolm aastat hiljem Berliinis toimunud suveolümpia kujunes paljuski natside propagandaparaadiks. Hitler jõudis enne mäge juba kehtestada reeglid, mis lubasid Saksamaa koondisesse pääseda vaid aaria rassi esindajatel. Ehkki maailmas avaldati sellise sammu üle pahameelt ja räägiti isegi olümpia boikoteerimisest, ei saanud sellest tookord asja ja mängud toimusid.

Britid muretsevad praegu eelkõige Venemaale sõitvate fännide turvalisuse pärast. «Peame venelastega otsekohe arutama, kuidas nad täidavad FIFA poolt pandud kohustuse seista hea kõigi jalgpallisõprade eest,» lubas Johnson.

Seni on MMi piletitele kandideerinud 24 000 Inglismaa koondise fänni. Võrdluseks püüdis nelja aasta eest Riosse sõita 94 000 britti. «Numbrid on kordades väiksemad, kuid see ei tähenda, et me poolehoidjate pärast vähem muretseksime,» märkis Johnson. Ühes on Austin ja Johnson siiski eri meelt – esimene leiab, et Inglismaa koondis peaks MMilt kõrvale jääma, teise meelest poleks aus karistada seeläbi mängijaid ja fänne.