UFC pakub poksitšempion Joshuale megalepingut

Telegraphi väitel külastab UFC president Dana White järgmisel laupäeval Cardiffis toimuvat tiitlimatši, kus Joshua on vastamisi Joseph Parkeriga. Eesmärgiks on kohtumine 28-aastase briti ja tema meeskonnaga, et lepingu üle arutada.

White on varem kiitnud, et raskekaal on viimastel aastatel poksi imidžit kõvasti paremuse poole muutnud. Joshua promootorid on alates 2013. aastast olnud Eddie Hearn ja Matchroom Boxing. UFC-le avaldab aga muljet Joshua kuulsus kõikjal maailmas ning võime publikut meelitada. Joshua kerkis superstaariks 11 kuud tagasi, kui alistas Wembley staadionil 90 000 pealtvaataja ees Vladimir Klitško ja sai lisaks IBFi tiitlile enda valdusesse ka WBA tiitlivöö.

UFC on juba esitanud Nevada osariigis taotluse poksilitsentsi saamiseks ning tahab ka sellel alal kanda kinnitada. Põhjuseid pole vaja kaugelt otsida: mängis ju UFC võtmerolli Conor McGregori ja Floyd Mayweather Jr’i vahelise megamatši korraldamisel, mis tõi hinnanguliselt sisse umbes 600 miljonit dollarit.

Joshua enda leeri meelitamine teeks UFCst hoobilt poksimaailmas tegijad. Hinnanguliselt võiks Joshua nende käe all kergitada oma hinnasildi 50 miljoni dollari ehk 35 miljoni naelani matši eest. Klitškoga vastamisi minnes teenis ta umbes 15 miljonit ja oktoobris Carlos Takami vastu vööd kaitstes napilt alla 10 miljoni naela. Hearniga seob teda veel aastane leping.

28-aastane Joshua jahib kõiki tähtsamaid tiitlivöid ning järgmine samm selles suunas ongi WBO meistri Parkeriga kohtumine. Seejärel läheb ta ilmselt Las Vegases vastamisi ameeriklase Deontay Wilderiga.

White’ile lisab indu asjaolu, et Joshua on korduvalt kuulutanud, kuidas ta UFCd imetleb. Eelmisel nädalal Business Insiderile antud intervjuus sõnas ta, et on valmis isegi poksiga lõpparve tegema ja kohtuma näiteks Francis Ngannou või Jon Jonesiga. «Lõppude lõpuks – matš on matš,» vastas ta Sky Sportsi küsimusele, kas kaaluks MMAsse siirdumist. «Nii et jah, teeksin seda küll.»

Hetkel pole UFC rääkinud võimalusest, et Joshua võitleks mittepoksijatega, kuid vaevalt nad sellelegi kätt ette paneksid. «Minu arvates on Joshua praegu poksimaailmas kõige paremini kaubaks minev mees,» lausus White pärast seda, kui Mayweather oli McGregorist jagu saanud. Joshua kolm viimast tiitlimatši on kokku toonud veerand miljonit pealtvaatajat.

UFC raskekaalu meistritiitlit praegu enda käes hoidev Stipe Miocic sõnas, et kohtuks britiga heal meelel. «Sada protsenti nõus! Kõik tahaksid just seda näha – ühe võitlusspordiala suurimast suurim meister vastamisi teise ala suurimast suurimaga,» leidis Miocic. «Läheksin hea meelega Wembleyle ja võtaksin temalt 80 või 90 000 inimese ees mõõtu.»