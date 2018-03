West Ham määras murul ukerdanud fännidele eluaegse staadionikeelu

West Ham peab järgmise koduse liigamängu Southamptoni vastu 31. märtsil ning selleks ajaks on klubi lubanud veel rohkematele märatsetajtele karistusi jagada. Londoni meeskond on viimastel hooaegadel mängusoone leidmisega hädas olnud, pärast 2016. aasta augustis olümpiastaadionile kolimist on seal 33 liigamängust võidetud 12 ja kaotatud 13. Praegu on David Moyesi hoolealused väljalangemistsoonist vaid ühe tabelirea ja kahe punkti võrra kõrgemal.