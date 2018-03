Vormelitüli käärib edasi: Red Bulli boss süüdistab Ferrarit kahepalgelisuses

Eelmisel nädalal selgus, et Mekies alustab Ferrari juures tööd juba septembris, kõigest kuus kuud pärast FIA-le lahkumisavalduse esitamist. Seda hoolimata asjaolust, et tiimid sõlmisid viimasel strateegiagrupi koosolekul härrasmeeste kokkuleppe: mõne võistkonna juures tööle asuv FIA ametnik teeb seda minimaalselt 12 kuud pärast eelmisest ametist lahkumist.

Ferrari allikad on sellise kokkuleppe olemasolu eitanud, kuid Horner nimetab seda udu ajamiseks. «Jutt oli selge – kui keegi on FIAs või FOMAs ja läheb mõnda tiimi, või ka vastupidi, võtab ta enne 12-kuulise pausi,» vahendab Motorsport.com Horneri sõnu.

«Ma pakkusin isegi välja, et lisaks sellele võiks antud tiim teha FIA liiklusturvalisuse fondi miljoni dollari suuruse annetuse, ja president Jean Todt oli selle mõttega iseäranis päri. Aga mööda läheb vaid kuus nädalat ja siin me nüüd omadega oleme – Ferrari saab mehe, kellel on tohutul hulgal teadmisi,» pahandas Horner.

«Alles novembris-detsembris istusid meie insenerid temaga sama laua taga ja rääkisid vedrustusest ning paljust muust. Selles peitubki tema väärtus,» selgitas Horner, miks Mekiesi töökohavahetus teised tiimid kurjaks ajab. «Me ju usaldame neid ametnikke, peamegi usaldama, sest nad kuuluvad sarja juhtorganisse. On väga vale, et selline mees konkurendi juures lõpetab,» sõnas ta.

«Tema suurim pagas on tema teadmised. Olgu, muidugi teeb ta ka oma tööd hästi, aga tema väärtust suurendab asjaolu, et ta teab eraviisilist infot. Tal pole seadusega keelatud seda kaasa võtta – kui tal muidugi pole jooniseid või andmeid ja selles julgen ma vägagi kahelda. Aga tema peas on teadmised... ja nii me kokku ei leppinud,» sõnas Horner.

Mida on tal aga öelda Ferrarile, kes väidab, et jutt härrasmeeste kokkuleppest on müüt? «Me olime kõik samas ruumis. Ja need härrasmehed, kes käed lõid, teavad, kuidas asi oli,» teatas Horner.

Strateegiagrupp koguneski seejuures just seetõttu, et Renault palkas FIA tehnilise delegaadi Marcin Budkowski. Temagi puhul kartsid tiimid, et mees võtab kaasa salajast teavet. Erinevalt Ferrarist ei ajanud Renault aga üleolevalt rinda kummi, vaid tunnistas, et olukord on tõesti keeruline. Budkowski liitumine tiimiga lükati kuus kuud edasi.