Neli tähtsat küsimust Balti võrkpalliliiga finaalturniiri eel

Tänases esimeses poolfinaalis lähevad vastamisi Saaremaa ja Rakvere. Kuigi Lääne-Virumaa klubi peatreener Andres Toode ütleb, et neile sobib saarlastega mängimine kenasti, on mõlemad senised kohtumised lõppenud finaalturniiri võõrustaja 3:0 võiduga. Niisiis, kas Saaremaa peaks olema tänavuse karikavõistluste ja põhiturniiri võitjana teistest konkurentidest üle? «Rakvere jõud neile peale ei hakka, see on selge,» arvab Pärnu juhendaja Avo Keel julgelt. «Aga ega Saaremaa Kaasani Zeniit kah ole.»