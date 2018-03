Video: kohtunikud lugesid maailmarekordilise õhulennu kukkumiseks

Schlierenzauer pani maandumise järgselt käed maha ning kolm kohtunikku viiest lugesid hüppe kukkumiseks. See tähendab, et maailmarekord kuulub jätkuvalt Schlierenzaueri kaasmaalasele Stefan Kraftile, kes hüppas mullu Vikersundis samuti 253,5 meetrit.

Schlierenzaueri sõnul on põhivõistlusel ilmselt raske üle 253 meetri hüpata. «Kõik oleneb tuulest ja kiirusest. Ma usun, et 253 meetrit on võimalik, aga ma pole kindel, kas ka sellest kaugemale,» ütles Schlierenzauer.