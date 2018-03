Piqué meenutas, kuidas legendaarne Roy Keane ta riietusruumis läbi sõimas

Tegu oli Piqué ühe esimese mänguga Old Traffordil. «Olin 18-aastane ning istusin riietusruumis koos Ruud van Nistelrooy', Ryan Giggsi, Rio Ferdinandiga ja teistega. Tahtsin jääda märkamatuks. Ütlesin endale, et tee oma tööd ning ära ärata tähelepanu,» alustas Piqué oma meenutust.

«Istusime riietusruumis vaikuses ning ootasime Alex Fergusoni. Istusin täpselt Roy Keane’i kõrval. Riietusruum oli sedavõrd väike, et meie jalad puutusid kokku,» jätkas ta.

«Ruum oli haudvaikne. Ühtäkki oli kuulda vibratsiooni. Roy hakkas silmadega otsima, kust see tuleb. Sain aru, et see on minu telefoni. Jätsin selle vibratsiooni peale ning see oli spordikotis minu pükste taskus. Spordikott rippus aga täpselt Roy pea taga.»

«Roy ei saanud aru, kust see hääl tuleb. Ta vaatas ruumis ringi nagu maniakk. Ta karjus: «Kelle telefon see on? Kelle.. kuradi.. telefon.. see.. on!?»