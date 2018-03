Õilme Võro: kool välistab variandi, et saaksin üle treenida

Võro tegutseb seejuures mitmel rindel – lisaks kergejõustikutreeningutele õpib ta Maaülikoolis maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist ning tegutseb meigikunstnikuna omanimelises stuudios.

«Vahel unustan ära, et tõesti on õlgadel palju kohustusi. Need asjad on tulnud minuni loomulikult – ma pole krabanud seda kõike enda külge, vaid see on sulanud minuga ühte,» räägib ta.

«Eks see kevad tuleb kooli koha pealt kõige keerulisem, sest pean tegema kahte semestrit korraga. Semester on alles alanud, treeningute pool on praegu veel välja kujunemas, eks me näeme, kuidas see mõjutama hakkab. Tööd saan küll oluliselt vähem teha, aga see on lihtsalt selline periood.»

Võro on igal aastal jõudsalt isiklikke rekordeid parandanud, möödunud suvel jooksis ta 100 meetris aja 11,81 ning 200 meetris 24,00. Berliini EMi osavõtunormid on vastavalt 11,50 ja 23,50.