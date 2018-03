Vettel avaldas hooaja oodatuima uudise

Ferrari parima tulemuse eest hoolitses vabatreeningutel neljanda aja saanud Kimi Räikkönen, kes kaotas Lewis Hamiltonile 0,283 sekundit. Vetteli arvates on see julgustav: «Ma ei muretse eriti, sest tean, et kui ma kõik paika saan, peaksime olema paremas seisus. Tundub, et vahed on väikesed (Mercedese ja Ferrari vahele mahtus veel ka Max Verstappeni Red Bull – toim), mis on hea uudis. Peaksime homme (kvalifikatsioonis) midagi suutma.»