Austraalia GP statistikapomm: Schumacheri rekord püsib, Vettel jahib 100. juubelit

1. korda F1-ajaloos on stardirivis korraga kaks neljakordset maailmameistrit – mullu Austraalias võitnud Sebastian Vettel (2010-2013) ja Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017).

Vettel, Hamitlon, Fernando Alonso ja Kimi Räikkönen – kõik neli stardis olevat maailmameistrit on Austraalia GP võitjad.

Hamiltoni võiduprotsent F1 sarjas on 29,8. 208 stardist on britt esimesena lõpetanud 62. Rohkem etapivõite on vaid Michael Schumacheril – 91 (308 GPst ehk 29,5 protsenti).