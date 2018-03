Galerii: Dortmundi jalgpallurid jooksutasid Usain Boltil keele vestile, jamaikalane loodab aga lepingut

Bolt rääkis juba oma kergejõustiklase karjääri lõpus, et soovib hakata profijalgpalluriks. Mehe unistuseks oleks esindada Manchester Unitedi meeskonda, kuid Puma sponsorluse tõttu näis alati reaalsem, et kui teda kunagi tõsises tippjalgpallis kohtab, siis pakub seda võimalust Dortmund.

Jamaikalase viimane jooks Londoni MMil lõppes vigastusega ja seetõttu pidi ta oma jalgpalliplaane edasi lükkama. Oodatud harjutusvõimalus Dortmundiga tekkis alles nüüd ja mehe oskusi olid vaatama tulnud sajad huvilised ning kümned telekaamerad. Need, kes lootsid, et Bolt särab jalgpalliväljakul nõnda, et talle pakutakse koheselt lepingut, pidid pettuma.