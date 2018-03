Vormelilegend tuli välja uskumatu vandenõuteooriaga

Taustainfoks nii palju, et Villeneuve ja Kubica olid kunagi tiimikaaslased. Mullu meenutas eksmaailmameister seda aega nõnda: «Ta oli meie kolmas sõitja, kui ma BMW Sauberis võistlesin, ja ausalt, ta oli täiesti väljakannatamatu. Sotsiaalselt oli see väga keeruline, minu jaoks oli see raske periood. Boksides tuleb teisi austada – sa pead hindama, mida teised on korda saatnud, et austada ka oma töökeskkonda.»