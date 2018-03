Postimehe video: miks maratonikolmikud olümpiatee uuesti jalge alla võtavad?

«Me ei oska veel ilma spordita olla ja oleme selles nii sees. Me ei tahtnud veel loobuda ja miks mitte 2020 Tokyos joosta. Rio oli vahva ettevõtmine ning see oli ühe hea unistuse täitumine,» sõnas Liina, kes siiski ise pidi Rios puusavigastuse tõttu katkestamama.

Rios 97. koha saanud Lily lisas: «Kui Rios jaapanlased kuulsid, et meil on mõte Tokyosse minna, ütlesid kohe: «Tulge! Tulge!»»

Luikede tiheda treeningkava vahele on mahtunud osalemine Toyota suures rahvusvahelises mainekampaanias «Start Your Impossible». Selle tarbeks käidi Prahas filmivõtetel, aga ühtlasi saadi olümpiaeelseks perioodiks enda käsutusse uus Toyota. Teatavasti on Toyotaga praegu enim pildis rallisõitja Ott Tänak.