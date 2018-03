Kukepoks Thamesi jõel ehk lahing sõudepaatidel maine nimel

163 aastat on sajad tuhanded britid kogunenud ühel märtsikuu laupäeval Londonis Thamesi jõe kaldale, et elada kaasa kahe maineka ülikooli elegantsele kukepoksile sõudepaatidel. Oxfordi ja Cambridge’i vahelisel ajaloolisel kaheksapaatide sõudmisvõistlusel on ka sel laupäeval võistkondadel selg vastu seina – on üks sõit ning valikus kas võit või kaotus.