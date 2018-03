Sõumaadluse täht on valmis McGregoriga vastamisi minema

«Muidugi oleksin valmis temaga võitlema. Kuid see tähendaks, et ta peaks astuma WWE ringi, seega ärme hõiska enne õhtut,» ütles 40-aastane Cena.

«Vaatame, mida härra McGregor teha soovib ning räägime asjast alles pärast seda. Mina ei ole see, kes kutseid välja jagab. See pole minu rida,» jätkas Cena.

McGregor on varasemalt maadleja Cena üle kõvasti nalja visanud. «Ta on 40-aastane ning kõnnib ringi helendavas oranžis T-särgis. Ta on suur ja paks, läbikukkunud Mr. Olympia.»