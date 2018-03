Foto: vilepuhuja pidi USA senati liikmetega kohtumiseks maski taha peituma

Rodtšenkovi algatatud skandaal on andnud tema kodumaa spordile ühe ränga hoobi teise järel – esmalt näitas venelastele in corpore ust rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF ning seejärel jäid paljud idanaabrid eemale ka Rio olümpiamängudest.

Venemaa spordi- ja riigijuhid on suure dopinguprogrammi olemasolu eitanud ning väitnud, et kui ka keelatud ainete või proovidega manipuleerimine on toimunud, on kõiges süüdi olnud Rodtšenkov isiklikult. Venelane elab praegu USA-s salastatud asukohas.

Mehe advokaat Jim Walden on veendunud, et Ameerika Ühendriikides töötavad Vene salaagendid, kelle ülesanne on vilepuhuja üles leida ning hukata. Nõnda kohtus Rodtšenkov ka senaatorite Ben Cardini ja Cory Gardneri ja senati liikme Sheila Jackson-Leega suusamaskis.

FOTO: Helsinki Commission

«Dr Rodtšenkovi lugu on järjekordne näide Kremli valmisolekult vältida ja jälgida rahvusvahelisi reegleid ja standardeid. Kahetsusväärne, et me peame jätkuvalt kartma tema elu pärast ning seetõttu pidi ta meie kohtumisel kandma isegi suusamaski. Samas, võttesse arvesse hiljutist rünnakut Sergei Skripali suhtes, on see täiesti õigustatud,» sõnas Cardin. «Dr. Rodtšenkovi julgus avaldab mulle muljet.»