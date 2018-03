Tanel Uusküla videointervjuus: neljas koht on kõige valusam

Eelmisel hooajal saavutas Rakvere Balti liigas kuldmedali, seekord jäid virulased üsna valusal moel medalita. «Balti liiga medalit tahavad kõik saada. Neljas koht on paratamatult kõige valusam koht, mis siin saada,» sõnas emotsionaalne Uusküla.

Uusküla lisas, et mängis pronksimängu valuga, kuid andis endast sellegipoolest maksimumi. Finaalis, kus lähevad vastamisi suursoosik Saaremaa ja Pärnu, võidab Uusküla sõnul koduväljakul mängivad saarlased. «Saaremaa vastu on praegu väga raske saada. Nad on päris head,» rääkis Rakvere mängija.