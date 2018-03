Mercedes selgitab: Vetteli võidu põhjustas viga arvutitarkvaras

«Arvasime, et meil on piisav edu Sebastiani alistamiseks, aga siis nägime telepilti ja saime aru, et see ei ole piisav,» selgitas Mercedese tiimiboss Toto Wolff, et arvutiprogramm, kuhu oli võimalik turvaauto poolt kaardipaki segamine sisse arvestatud, prognoosis Hamiltonile liidrikohta. «Mulle tundub, et meie süsteemis pidi kusagil ilmnema tarkvaraprobleem.»