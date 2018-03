«Kindel on see, et me ei saa rünnakut kunagi tugevamaks, kui taga jalga väristame. Peame seal olema julgemad, enesekindlamad,» alustas Reim. «Kolmene poolkaitseliin ei jäänud hätta: ei tekkinud tunnet, nagu olnuks seal üks mees vähem. See on väga positiivne. Meil oli jõudu niimoodi kaitsta, Armeenia oli küll mingites olukordades ohtlik, aga meil oli kõik suhteliselt kontrolli all,» sõnas ta.