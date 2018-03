Hamilton ja Mercedes on jätkuvalt kiireimad

Laupäevane kvalifikatsioonisõidu viimane voor näitas, et F1-sari on taas erakordselt konkurentsitihe, kui pärast esimesi kiireid ringe mahtusid kolm kiiremat pilooti vähem kui sekundikümnendiku sisse. Ja siis otsustas Hamilton, et demonstreerib tegelikke jõujooni ja purustas teisel ringil kõik konkurendid 0,6 sekundiga. Jah, tegu oli ilmselt perfektseima sooritusega, mida oli võimalik Albert Parki ringrajal teha, ja tegelikkuses ei lahuta Mercedese liidrit konkurentidest päris nii palju, kuid vaatamata teiste tiimide arengule pole keegi suutnud Saksa meeskonda päris kinni püüda. Sellest andis Hamilton märku ka võidusõidus, kui pidi pärast väikest sõiduviga Vetteli uuesti kinni püüdma ja sõitis järsku ringi peale sakslasest 0,7 sekundit kiiremini.