Baltimaade meistriks kroonitud saarlased unistavad suurelt, mainitakse suisa Meistrite liigat

Neli aastat on möödunud. Pulk on jälle Kuressaares ja mängib jälle Balti liiga finaalis võtmerolli. Seekord viivad tema 33 punkti vastloodud Saaremaa 3:2 võiduni Pärnu üle. Taas on saalis täismaja, ent nüüd tähendab see suisa 1700-1800 pealtvaatajat, sest lisaks põhitribüünile on inimestest pungil ka spetsiaalselt kohale tellitud otsatribüün. Hilisemad saabujad peavad istuma vahekäigus ning mitusada viimasel hetkel tulijat jälgivad kahe ja poole tunnist etendust seistes. Olukord meenutab 1990ndate medalimänge, kus tähtsad mängud peeti väikestes saalides ja kõik huvilised ei pruukinud tagaridadest väljakutki näha.