Postimehe video: Saskia Alusalu säras ka uues rollis

«Täna siin teie ees seistes on peaaegu samasugune tunne nagu täpselt kuu aega tagasi olümpia stardis. Väga uhke on istuda saalis, mis on täis inimesi, kes armastavad seda, mida teevad. Ma usun, et ainult nii head asjad sünnivadki,» sõnas Alusalu oma lühikeses kõnes ning kutsus seepeale lavale parima teleseriaali auhinna võitnud «Siberi võmmi» esindajad.