Mida arvab aasta sportlase valimisel rahva toetuseta jäänud Novosjolov asjast ise?

«See on koht, kus kahjuks või õnneks ei saa ma enam midagi teha. Minu töö on võistlemine ja kui ma teen oma tööd hästi, siis tulevad ka kõrged kohad.

Eelmise hooaja kohta saan öelda, et sain oma ülesandega hästi hakkama, aga tuleb aru saada sellest, et inimesed harjuvad heade tulemustega ning kui oled korra näiteks MMil kulla võitnud ja järgmisel aastal tuled hõbedale, siis ajakirjanike arvates on see juba taandareng,» sõnas Novosjolov.

Ühtlasi kinnitas ta, et kavatseb tippspordis kaasa teha ka Tokyo olümpiatsükli. Tokyo olümpial on vanameister juba 40-aastane. Mis teda jätkama meelitas?

«Üle-eelmisel aastal läksin Rio olümpiamängudele sellise mõttega, et see on mu viimane võistlus, kus ma tahan karjäärile ilusa punkti panna. Mitte keegi sellest ei teadnud, isegi mitte kodus. No ja siis olid olümpiamängud läbi ning sain sellise koha, nagu sain (Novosjolov oli Rios kaheksas – toim.). Tulemus kripeldas raskelt. Ei olnud päris see, mille järele olin läinud.

Kui ma jõudsin hotelli, hakkasin vaatama, kes ja mida mulle kirjutanud on. Mu sponsor oli mulle saatnud e-kirja. Olin peale võistlusi intervjuus öelnud, et mu lapsepõlveunistus jäi täitmata, ja selles kirjas mu sponsor Heiti Hääl kirjutas: «Kuule, ma tahaksin väga aidata, et see lapsepõlveunistus täituks. Ma ei suru peale, aga kui sa otsustad, et sa jätkad järgmise olümpiatsükli, siis oleme firmaga sul kõrval ja toetame.»