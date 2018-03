Pinnonen: lähme nautima ja täiega panema

Euroopa riikide käsipalliliigad on hetkel vägagi erinevas staadiumis – mõnel välismaal pallival eestlasel on hooaeg juba läbi, osad on alustanud või kohe alustamas play-off mänge ja paaris suuremas liigas on sari endiselt täies hoos. Möödunud nädalal pandi punkt põhiturniirile Islandi kõrgliigas, kus Mikk Pinnonen valmistub nüüd veerandfinaalideks.