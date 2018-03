Postimees Armeenias. Reim: Vassiljevi paigutamine platsile ei ole probleem, vaid võimalus

«Leedu oli kindlasti kehv, aga Gruusial õnnestus ka palju. Oli näha, et kodus on nad palliga mängus hästi enesekindlad, see on nende tugevus. Armeeniaga väga sarnane meeskond: kui lasta mängida, siis nad on head,» sõnas Reim.

Kui Armeenia vastu mindi tugevaima võimaliku algkoosseisuga, siis homme tahab Reim anda võimaluse teistelegi. «Täpselt koosseisu pole veel paika pannud, aga arvan, et viis-kuus vahetust tuleb algkoosseisus ikka. Esiteks et anda võimalus teistele mängijatele, aga natuke sõltub ka sellest, mis stiilis mängima läheme. Teatud mängijad saavad kindlasti puhkust või väiksemat koormust. Meil on vaja saada pilti võimalikult paljudest mängijatest.»

Üheks alustajaks on ilmselt Artur Pikk, kes sekkus Armeenia vastu mängu poolajal, asendades Ken Kallastet. «Ken sai mitu korda sama põlve pihta löögi ja see hakkas teda natuke segama. Arvatavasti laseme tal rahulikult olla, et ta jõuaks klubi juurde tervena. Meil ei ole eesmärk teda siin ribadeks tõmmata, eriti kuna meil on olemas nii Pikk kui ka Kruglov,» selgitas Reim.