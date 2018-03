Postimees Armeenias. Artur Pikk naudib tasavägist Slovakkia liigat ja mänguminuteid

Eelmisel suvel oli Pikal võimalus siirduda Inglismaale Fleetwood Towni ridadesse, kuid see üleminek jäi lõpuks klubi tõttu katki. «Nende pakkumine lükkus talvisele perioodile ja ma ei tahtnud nii kaua oodata. Mõtlesime agendiga, et otsime kohe klubi. Ja tuligi konkreetne pakkumine Ružomberokist, mille üle ma liiga kaua ei mõelnud,» rääkis Pikk Jerevanis Eesti ajakirjanikele.

Slovakkias võeti ta hästi vastu ja meeskonda sulandumine läks kiirelt. «Tegin kohe viis-kuus mängu, siis tuli talvepaus. Sain rahulikult meeskonnaga koos valmistuda ja treeneriga sellest rääkida, mida ta minult väljakul näha tahab. Nad tundsid minu vastu huvi juba varemgi, aga mul oli siis veel BATEga leping ja sealt taheti minu eest raha saada.»

Mullune pronksiklubi Ružomberok lõpetas Slovakkia liiga põhiturniiri esimese poole esikuuikus ja jätkab medalimängudel. Seal hoitaksegi praegu kuuendat kohta ja et medaliteni on tükk maad, on rõhk praegu karikasarjal, kus on jõutud poolfinaali.

«Karikas on meie jaoks praegu väga tähtis, üritame seda võita. Treener rõhutab ka, et see on kõige olulisem. Peame vaimselt valmis olema, vastane pole lihtne: Žilina. Pole lihtne, aga meid ootab kaks mängu, proovime finaali pääseda,» ootab Pikk kohtumisi mulluse liigavõitjaga.

Slovakkia liiga vastab tema sõnul ootustele: mängutase on tugev ja ühtlane. «Pole vahet, kas mängid esimese või viimase meeskonnaga, kedagi ei tohi alahinnata. Alati ei saagi aru, kes on viimane, kes esimene. Vahel on Bratislava Slovaniga isegi lihtsam mängida kui tabeli viimasega, kes tahab ennast tõestada.»