Poksilegendi poeg tuli võimsalt Eesti meistriks!

Matvei isa Albert Starikovi näol on tegemist ühe riigi parema poksikooli treeneriga, kelle enda auhinnakapis on tervelt üheksa Eesti meistritiitlit. Seejuures võitis mees amatöörkarjääri jooksul 293 matšist tervelt 263. 44-aastane Starikov on tänaseks ka üks kogenenumaid Eesti profipoksijaid, kes veel viis aastat tagasi oma viimase, järjekorras 37. profimatši pidas.