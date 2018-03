Bjørndalenist möödunud Fourcade kerkis MK-sarja edukaimaks laskesuusatajaks

Fourcade edestas 2017-18 aasta hooajal lähimat konkurenti, norralast Johannes Thingnes Bød 89 punktiga. Mõlemad laskesuusatajad lõpetasid hooaja neljakohalise punktisummaga (Fourcade 1116, Bø 1027). Enne seda hooaega said viimati sellise tembuga hakkama Fourcade ja norralane Emil Hegle Svendsen hooajal 2011-12, kui prantslane teenis karjääri esimese MK-sarja üldarvestuse kristallgloobuse (Fourcade 1100, Svendsen 1035).

Rohkem kui korra on MK-sarja võitnud kaheksa laskesuusatajat. Fourcade jättis lõppenud hooajaga selja taha Bjørndaleni, kelle auhinnakapis on kuus MK-sarja üldvõitu. Talle järgnevad prantslane Raphael Poiree ja sakslane Frank Ullrich nelja ning Saksamaa esindaja Frank-Peter Roetsch kolme üldvõiduga. Venemaa laskesuusatajal Sergei Tšepikovil, norralasel Jon Åge Tyldumil ja sakslasel Sven Fischeril on kirjas kaks triumfi.