Tapa sõidab otsustavale mängule ilma põhipommitajata

Esikuuiku järjestus enam muutuda ei saa ning veerandfinaalides kohtub HC Kehra HC Viimsi ning HC Tallinn Põlva Coopiga. Põhiturniiri võidu kindlustas Põlva Serviti juba mitu nädalat tagasi, teise otsepääsme poolfinaali sai Viljandi HC. Tabeli lõpus on aga võrdselt kolme punktiga SK Tapa ja Aruküla/Audentes.

Serviti ihkab eelmise kaotuse eest revanši

Põhiturniiri viimane voor algab juba teisipäeval kui Serviti võõrustab Viljandit. Kodusaalis on tiitlikaitsja sel hooajal võitmatu – meistriliigas on kirjas üheksa võitu üheksast, sealhulgas oktoobri algul koguni 33:12 edu Viljandi üle. Kuu aega tagasi aga olid just mulgid need, kes Servitile hooaja esimese koduste sarjade kaotuse põhjustasid, saades kodus 24:23 võidu.

«Eks me lähme ikka peale revanšimõtetega, isegi kui midagi muud mängus pole,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. «Eelmine valus kaotus on nii mul kui mängijatel meeles. Lisaks saame vormi kontrollida, sest paari nädala pärast on Balti liiga finaalturniir, kuhu peamegi selle mängu ja vahepealsete treeningutega vormi koguma.»

«Olgem ausad, erilisi eesmärke sellele mängule minnes ei sea,» tunnistas Viljandi juhendaja Marko Koks. «Aga kindlasti tahaks jälle mängukoormust jagada ning noorematele aega ja võimalusi anda. Lisaks ehk proovime mõningaid liikumisi või taktikalisi muudatusi, sest järgmised ametlikud mängud on juba nii-öelda elu ja surma peale.»

Viljandit ootab ees enam kui kolmenädalane mängupaus enne poolfinaale, kuid Koks ei näe selles probleemi. «Teeme korraliku füüsilise treeningtsükli, et otsustaval perioodil tugevad olla. Ideaalis tahaks pidada ka mõned kontrollkohtumised, et pallitunnetus ainult trennidega ei piirduks, aga vaatame veel, mis võimalused selleks on.»

Martin Noodla: ükskõik mil moel tahaks võita!

Kolmapäeval peetakse ülejäänud viimase vooru kolm kohtumist ning põnevaim on kindlasti Arukülas toimuv vastasseis. Kodumeeskonda päästab viimasest kohast vaid võit, viigi korral saab võrdsete punktide juures 7. koha SK Tapa. Hooaja avamängus tehti 31:31 viik, siis sai Aruküla/Audentes kodus 24:20 võidu, ent kaotas kuu aega tagasi Tapal 29:34.

«Ükskõik mil moel tahaks kolmapäeval võita,» sõnastas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla eesmärgi. «Meil on olnud sel hooajal päris häid esitusi isegi tippude vastu, aga vaheturniiril, kus olnuks võimalus punkte noppida, tekkis ebakindlus või kohati lausa paanika ja me ei mänginud oma taset välja.»

Esmakordselt meistriliigas sellises koosluses mängivas meeskonnas nägi Noodla nii plusse kui miinuseid: «Üritasin võimalikult palju mänguaega jagada, aga et palluritering oli lai, siis võibolla see hoopis pärssis arengut. Lisaks ei tekkinud niivõrd keerulise koosluse puhul päris võistkonnatunnet. Aga loodan, et meeskond tõestab viimases mängus vastupidist!»

Tapalased sõidavad Arukülla ilma põhipommitaja Vahur Oolupita, kes oma 114-le väravale sel hooajal enam lisa ei saa. «Vahur on kahjuks väljas, aga eks siis peavad teised poisid kastanid tulest tooma,» lausus Tapa peatreener Elmu Koppelmann. «Hooaeg pole olnud lihtne, päris palju on mängutase üles-alla kõikunud, aga olen väga rahul noorte hingestatuse ja arenguga!»

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ootab külla Põlva Coopi, kellele tänavu korra kaotatud nii liigas kui karikasarjas, ent mõlemad mängud toimusid eelmise aastanumbri sees. Viimati said kehralased kodusaalis 29:21 võidu. Tugevamal vaheturniiril on Coop kaotanud kõik senipeetud viis kohtumist, aga läheb viimasele mängule vastu positiivse emotsiooniga – meeskonna tuumiku moodustavad noored tulid nädalavahetusel Eesti A-klassi meistriks.

Teise vaheturniiri kaks paremat meeskonda kohtuvad kolmapäeval Kalevi spordihallis, kus HC Tallinn võõrustab HC Viimsi/Tööriistamarketit. Pealinlased on vaheturniiril võitnud kõik viis mängu, Viimsi tiim sai ainsa kaotuse kuu aega tagasi just Tallinnalt, tulemusega 24:34. Sügisestes põhiturniiri mängudes olid mõlemad klubid korra kolmeväravalise paremusega vastasest üle.