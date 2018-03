Curry on tänavu 51 mängus toonud Warriorsile keskmiselt 26,4 punkti. Kokku on juba play-off-pääsme kindlustanud meeskond hooajal pidanud aga 73 mängu – vahe Curry saldoga on seotud mängumeest vaevanud hüppeliigesevigastusega. Järjekordselt vigastuspausilt naasis tagamängija ööl vastu laupäeva, kui Warriors alistas Atlanta Hawksi 106:94. 29 punktiga üleplatsimeheks kerkinud Curry ei saanud kaua vigastusest prii olla ning lahkus platsilt juba kolmandal veerandil, kui korvialuses heitluses maandus tema jalale tiimikaaslane JaVale McGee. Arstid diagnoosisid mehel põlvesidemete venituse.