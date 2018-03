Postimees Tbilisis. Galerii: Eesti koondis tutvus prožektorite valgel homse mängupaigaga

Kohalikud lubasid, et kuna Leedut võideti laupäeval 4:0 ja homsele mängule pääsevat publik tasuta, võib oodata, et laupäevasest 18 000 inimesest saab homme tribüünidel täismaja ehk 25 000. Näis, selliseid jutte on varemgi kuuldud. Tõde selgub homme Eesti aja järgi kell 18, kui antakse mängu avavile.