Eestlased võitsid Euroopa meistrivõistlustelt kaks medalit

Aedma tõi koju pronksmedali kesk-raskekaalus. «Olen palju paremaks läinud. Trenni on tehtud ja hõbe ei olnud kaugel. Lõpus väsisin, kuid nüüd tagasi treenima ja järgmisel aastal paremini. Tunnen, et püsin maailma tippudega konkurentsis ja sain head tagasisidet, mille kallal veel pean tööd tegema,» kommenteeris Aedma saavutust.

Meeste keskkaalus kuldmedali saavutanud Vaigla: «See medal tähendab minu jaoks ühe unistuse täitumist. Ei oleks uskunud, et see realiseerub sellisel kujul Roomas. Vastased olid sitked ja tugevad. Paaril korral oli vaja ka kohtuniku otsust. Positiivne oli, et jagus energiat ja suutsin tööd teha ning oma turvalist mängu mängida,» leidis Vaigla.