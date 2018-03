Reali poolkaitsja tüdruksõber lubati jalgpalluri kehva vormi tõttu ära tappa

Hispaania meedia kirjutas hiljuti, et Isco tüdruksõber Sara Salamo on viinud oma pöörase elustiiliga mängija halvale teele. Kuigi Salamo lubas artikli avaldanud väljaande kohtusse kaevata, ei lõppenud saaga sellega veel ära.

Madridi Reali 25-aastane poolkaitsja Isco on tänavusel hooajal La Ligas põhikoosseisu kuulunud 18 mängus, Meistrite liigas on ta algrivistuses platsile jooksnud kuues mängus.

Ometi tunneb jalgpallur, et teda ei usaldata Realis piisavalt ning seetõttu soovib ta väidetavalt klubi vahetada. Eile kirjutas Sportsmail, et mängijast on huvitatud Manchester City, kes on tema eest valmis välja käima 85 miljonit eurot.