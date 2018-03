Jalgratta MMil ootab sõitjaid ees karm üllatus

«Sellest tuleb väga raske võistlus. Seda nii jõuvarude jaotamise, aga ka tehniliste valikute osas. Paberil tundus rada raske, kuid see läbi sõita oli hoopis midagi muud. Olen kindel, et paljud ratturid on sama üllatunud kui mina,» sõnas Nibali.

Järgnevate kuude jooksul on plaanis mitmel ratturil Innsbrucki MM-rada läbi sõita ning teha seejärel otsus MMil osalemise suhtes. Viimased kolm grupisõidu MM-tiitlit on võitnud Peter Sagan, kuid tänavune raske rada ei pruugi sprinterile sobida.

Itaallaste mänedžer Davide Cassani usub, et Nibalil on raja iseloomu arvestades MM-tiitlile üsna head võimalused. «Rada avaldas nii mulle kui poistele muljet. Seal on 8 km pikkune tõus, mida tuleb võtta seitse korda. Lisaks on raja lõpus sein, mille tõusuprotsent on kõige järsemas kohas 28. See ütleb selle raja kohta kõik.»