Naiste jalgpallikoondis mängib kaks korda Türgiga

Türgi asub FIFA edetabelis 63. positsioonil, Eesti paikneb 82. tabelireal. Peatreener Jarmo Matikaineni sõnul on pikem koondiselaager positiivne. «See on väga hea võimalus jätkata tööd, mis me siiani oleme teinud. Türgi näol on tegemist tugeva vastasega ja sealsed tingimused mängimiseks on väga head.»