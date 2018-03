Saaremaa võrkpallurid kinkisid oma auhinnad tulihingelisele fännile

«Hannes on selle rohkem ära teeninud kui mina,» ütles slovakk Matej Hukel väljaandele Saarte Hääl . «Ta on igal mängul meid väljaku ääres toetamas. Olen nüüd küll ilma medalita, aga mul on diplom, pilt ja käekell alles. See oli minu esimene välismaal teenitud kuldmedal, Slovakkias olin selle varem võitnud.»

Saaremaa meeskonna kapten Siim Põlluäär ütles, et sõitis pärast mängu kodu poole, kui tuli mõte võidu eest saadud kell kellelegi kinkida, kuna eelmisest aastast on tal võidukell juba olemas. «Kokkuvõttes oli sisemine tunne, et ma pean selle kella Hannesele kinkima ja temale on see kell kindlasti tähtsam kui mulle,» lausus ta.