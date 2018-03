Pallivõluri Ronaldinho kirjutatud jalgpalliajalugu oleks äärepealt olnud teistsugune

Manchester Unitedi endine peatreener Alex Ferguson soovis parasjagu Paris Saint-Germainis mänginud Ronaldinhot tuua Madridi Reali lahkunud David Beckhami asemele. Peaaegu oleks see ka õnneks läinud.

«Küsimus oli 48 tunnis. Sandro Rosell ütles mulle juba ammu, et kui ta Barcelona presidendiks valitakse, tahaks ta mind enda juurde. Andsin talle jah-sõna,» selgitas Ronaldinho.

«Manchester Unitediga liitumine oli vaid detailide küsimus, kui sain Rosellilt kõne, et ta on valimisi võitmas. Kuna andsin talle oma sõna, siis polnud enam küsimust. Ütlesin inglastele, et liitun Barcaga,» jätkas pallivõlur.