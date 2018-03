Mayweather plaanib McGregori veel sel aastal läbi klohmida

Mayweahteri sõnul pole ta veel jõutreeningute juurde jõudnud, vaid esimesed harjutused keskenduvad 41-aastase sportlase liikuvuse ja vastupidavuse parandamisele. Tema peamiseks treeneriks on UFC-sarja valitsev maailmameister Tyron Woodley, kuid Mayweather rõhutas, et ta küsib õpetussõnu kõigilt vabavõistluse erinevate distsipliinide ekspertidelt jju jitsust maadluseni. «Enne kui puuri astun, pean ma olema mitmekülgne, igakülgne.»

Lisaks erinevatele võitlusstiilidele peab Mayweather harjuma ka teistsuguste tingimustega – võitlusareenil on nelja asemel kaheksa nurka, sportlased on paljajalu ja kindad on haarete tarvis kergemad ja avatud. See viimane on ameeriklasele igati meelepärane: « Arvate, et ma olen 200-grammiste kinnastega kiire? Kujutage ette, kui väle ma veel 100-grammistega oleks.»