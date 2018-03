Kas F1-sarja saabub töörahu või löövad kired Bahreinis veelgi kuumemalt lõkkele?

F1-sarja ameeriklasest omanikud tutvustavad Bahreinis tiimidele oma nägemust kuningliku vormelisarjast alates 2021. aastast. Esialgsed plaanid hõigati läbi meedia välja juba mitu kuud tagasi ning see ajas tiimid tagajalgadele. Liberty Media tahtis nende järgi suurendada mootorite standardosade arvu ja vähendada sellega sarjas osalemise kulusid. Kõige valjemat kriitikat sai plaan Ferrari käest, kes nägi selles rünnakut meeskondade individuaalsuse pihta ning ähvardas pikema jututa oma kohvrid pakkida ja sarjaga hüvasti jätta.

Nüüd on saanud ameeriklased plaane kohendada ning Motorsport.com kirjutab nende lootusest, et konsensus on lähedal.

«On oluline omada ülevaadet, kuhu spordiala tulevikus liigub. Kõik ihkavad mõista, millised on Liberty plaanid ja loodetavasti saame sellest järgnevatel nädalatel aimu,» sõnas Red Bulli tiimiboss Christian Horner.

«Nad pärisid üpris keerulise spordiala, nagu me kõik teame. Arusaamist vajavat on päris palju,» sekundeeris Williamsi juht Claire Williams. «Otsustamiseks aega võttes teevad nad ilmselt õiged valikud ja muudavad selle spordiala selliseks, nagu me seda vajame, ja selliseks, et tulevased fännid soovivad pühapäeva pärastlõunal võidusõite vaadata.»