Mis eelmine kord töötas, see nüüd lagunes, ja mis eelmine kord soovida jättis, seda polnud nüüd enam alleski – paraku võib just nii kokku võtta Gruusia ja Eesti maavõistluse avapoolaja. Eesti jäi juba kuuendal minutil kaotusseisu, oli terve poolaja tehniliste grusiinide surve all ega suutnud ise rünnakul luua kõige vähematki.