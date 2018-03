«Avapoolajal käis kõik Gruusia taktikepi all, me ei suutnud oma mängu neile üldse peale suruda,» nentis teisel poolajal mängu sekkunud ja teravust toonud vasakäär. «Võib-olla ei ole kokkumäng alati kõige parem, aga selle taha ei saa ju ka pugeda. Vahel tuleb selliseid mänge ette: näiteks Armeenia vastu alustasime väga hästi. Siin läks teisiti,» lausus Luts.

Ta lisas, et sügisestes Rahvuste Liiga mängudes suudame mängida kõigi vastastega. «Tuleb ise palliga enesekindlam olla,» uskus Luts koondise võimalustesse. «Loodame, et kaitse peab ja suudame ise rohkem domineerida, see toob edu.»