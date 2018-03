Autojuht peksis tema peale karjunud 21-aastase tippratturi haiglasse

Martinezi treeneri Michele Bartoli sõnul paraneb rattur jõudsalt, küll aga on mehel probleeme mäluga. «Helistasin talle ning temaga tundub kõik korras olevat. Ta tundis mu hääle ära, kuid viimasest paarist kuust ei mäleta ta mitte midagi. Ta ei mäleta, et vahetas meeskonda ega seda, et sõitis Kataloonia velotuuril hästi. Ta jääb haiglasse, et läbida veel mõned uuringud.»