Video: 13-aastane venelanna sai maailmas esimesena hakkama iluuisutamise kõige raskema hüppega

Nimelt on Zagitova olümpiakuld ilmselt viimane, mis võideti ilma kavas oleva neljakordse hüppeta. Põhjus selleks on lihtne: kuna ühelgi teisel konkurendil neljakordset hüpet kavas polnud, ei pidanud ka medalipüüdlejad kõrge vigastusohuga hüpet harjutama. Nüüd, kui suurvõistlus on selja taga tuleb tippudel aga see sõna otseses mõttes kavva võtta, sest vastase juhul sõidab järgnev põlvkond neist lihtsalt üle.

Elavaks näiteks on 13-aastane Aleksandra Trusova, kes põrmustas märtsi algul toimunud juunioride MMil konkurendid vabakavas peitunud kahe neljakordse hüppega (salchow ja toeloop). Sportlase treeneri Sergei Rozanovi Instagrammi postitatud videos on näha, et sellega Trusova oskused aga ei piirdu – treeningutel maandus ta õnnelikult iluuisutamise kõige suurema raskusastmega hüppe ehk lutzi. Teadaolevalt on ta esimene naine, kes selle hüppega kasvõi treeningutel on hakkama saanud, kirjutab Lenta.ru.