F1-rivaalid haistavad Haasi kiiruses sohimängu

Nimelt on Haas olnud kogu oma eksistentsi väga lähedastes suhetes Ferrari meeskonnaga. Mitte ainult ei tarni Itaalia tiim ameeriklastele jõuallikaid, aga Autosport kirjutab, et Ferrari annab Haasile üle ka endale kasutuid masinadetaile (näiteks on nende disainitud ameeriklaste vormeli esivedrustus). Lisaks saab Haasi šassiid disainiv Dallara firma kasutada oma töös Ferrari tuuletunnelit.

Sisuliselt on Haas Ferrari sõsartiim – nii nagu Toro Rosso Red Bullile. Et iga tiim oleks aga eraldiseisev üksus, on F1-sarjas paika pandud kindlad reeglid. Näiteks ei tohi kaks tiimi omavahel pidevalt edasi-tagasi töötajaid vahetada või üks meeskond teisega jagada tehnilist infot, mille väljatöötamise eest peaksid viimased reeglite järgi ise vastutama. Näiteks vedrustus selle alla ei kuulu, masina aerodünaamika aga küll.

Konkurendid, täpsemalt McLaren ja Force India, kahtlustavad, et Ferrari ja Haasi koostöö on ületanud reeglite piiri ja nõuavad Rahvusvaheliselt Autoliidult FIA uurimise algatamist.

«Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas on võimalik, et meeskond, mis on sarjas võistelnud vaid paar aastat ja eriliste ressurssideta suudab arendada sellise auto … Kas see on maagia?» küsis Force India juht Otmar Szafnauer. «Kui on, siis tahan minagi seda võlukepikest.»

«Me kõik teame, et neil on Ferrariga väga lähedane koostöö. Peame lihtsalt saama kindluse, et see ei ole liiga lähedane,» lisas Zak Brown McLarenist. «Seal võivad olla mingid mõjutused – mõned vormeli detailid on tunduvad väga lähedased mullusele (Ferrarile).»

Haasi esindajate sõnul on kõik sarnasused väga lihtsasti selgitatavalt. Piloot Romain Grosjean tõi näiteks välja, et kui Haas tõesti kasutab Ferrarilt saadud vedrustuskomponente, siis sellega kaasneb automaatselt vajadus arendada ülejäänud masina aerodünaamika selliseks, et see vedrustuse tekitatud õhuvoogudega hästi kokku sobiks. Ferrari leidis sellise lahenduse mullu, Haas väga sarnase nüüd.

«Võib-olla on need nende enda (ideed), aga see on lihtsalt kahtlane. Kuidas on nad omandanud need teadmised ilma ajaloo, õigete vahendite ja inimesteta?» haistab Szafnauer sohki.