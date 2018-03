Mart Soidro: Anatoli Krikuni peale mõeldes

«Kui suuruke on lõpuks sportlik kuulsus, ta on vaid sillerdav seebimull, mis vilksti õhku tõuseb ja sealsamas lõhkeb. Sportlase tippaeg on lühike, aga pärast seda ei meenutada teda keegi. Või kui, siis kitsas fanaatikute ring,» ütles juubilar intervjuus Reet Kudule. See ei ole värske intervjuu, ilmus ajalehes Edasi juba 8. juulil 1972. Kriks oli siis veel verisulis nooruk, kõigest 24-aastane, aga võis sellist «vanamehejuttu» ajada küll. Näiteks Jaak Joala oli 19-aastane, kui laulis juba telefilmis «Kuulsuse ahelaid».