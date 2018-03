Video: olümpiavõitja püstitas eriskummalise maailmarekordi

Lavillenie, kelle isiklik rekord välitingimustes on 6.05, aga kes on sisehooajal ületanud ka maailmarekordit märkiva 6.16, jäi kostüümihüppes oma parimast sooritusest kaugele. Täpsemalt peaaegu kaks korda kaugemale: prantslane ületas 3.10. Samas, mitte keegi varem pole sellist tempu teinud, nii et maailmarekord seegi! Tõsi, mitteametlik, sest ükski kohtunik tulemust fikseerimas polnud.